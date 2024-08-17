Предприниматель из Москвы сорвал сроки поставки материалов в больницу Иркутска

Индивидуальный предприниматель из Москвы внесен Иркутским Управлением Федеральной антимонопольной службы в список недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта. Мужчина выиграл электронный аукцион на поставку медицинских расходных материалов для Иркутской городской клинической больницы № 1. Стоимость сделки составила полмиллиона рублей, сообщает пресс-служа Иркутского УФАС.
— Предприниматель не поставил товар в срок. При этом поставщик не представил письменные пояснения об обстоятельствах, которые помешали исполнить обязательства по контракту, — поясняют в ведомстве.
Поведение бизнесмена привело к неэффективному использованию бюджетных средств. Также это создало риски для медучреждения. Заказчик обратился в антимонопольный орган, который внес ИП в «черный список» на два года.