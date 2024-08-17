Трехэтажное здание школы открыли в селе Тихоновка Боханского района

В субботу, 17 августа, в селе Тихоновка Боханского района свои двери впервые открыла Верхне-Идинская средняя школа. Со 2 сентября в новом трехэтажном здании начнутся занятия. За парты сядут 215 детей. В преддверии учебного года скомплектовано 15 классов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.