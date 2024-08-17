Ксензенко закончил факультет журналистики МГУ, в 2001 году стал парламентским корреспондентом НТВ. Также он был автором фильмов из цикла «Профессия-репортер».
Позже Ксензенко переехал в Лондон, откуда он выходил в эфир РЕН ТВ.
Умер журналист Евгений Ксензенко. Он боролся с тяжелой болезнью много лет, сообщила 17 августа его супруга.
Ксензенко закончил факультет журналистики МГУ, в 2001 году стал парламентским корреспондентом НТВ. Также он был автором фильмов из цикла «Профессия-репортер».
Позже Ксензенко переехал в Лондон, откуда он выходил в эфир РЕН ТВ.