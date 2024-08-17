Хит Алиши Киз No One стал ее первым сольным треком, получившим бриллиантовый статус

Сингл R&B-артистки Алиши Киз No One, выпущенный в 2007 году, стал первым в ее сольной карьере треком, отмеченным бриллиантовой сертификацией. До этого такого результата достигал только фит певицы с рэпером JAY-Z «Empire State of Mind» (2009).
Алиша Киз поделилась своим достижением со слушателями в соцсетях.
Песня, которая всегда рядом с нами, когда мы больше всего в ней нуждаемся… Спасибо вам за то, что так любите No One! Продолжайте петь во все горло! У нас есть бриллиантовый статус, детка!
Алиша Киз
певица.
Новость появилась через месяц после того, как песня Empire State of Mind, которую Алиша выпустила в дуэте с JAY-Z, также получила бриллиантовую сертификацию, пишет Billboard.
No One был ведущим синглом с третьего студийного альбома певицы As I Am (2007). Трек провел пять недель на вершине Billboard Hot 100. Также он возглавлял еще три чарта: Pop Airplay, Mainstream Top 40 Recurrents и Rhythmic Airplay. Кроме того, сингл No One получил «Грэмми» за лучшую R&B-песню и лучшее женское вокальное исполнение в стиле R&B в 2008 году.