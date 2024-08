Хит Алиши Киз No One стал ее первым сольным треком, получившим бриллиантовый статус

No One был ведущим синглом с третьего студийного альбома певицы As I Am (2007). Трек провел пять недель на вершине Billboard Hot 100. Также он возглавлял еще три чарта: Pop Airplay, Mainstream Top 40 Recurrents и Rhythmic Airplay. Кроме того, сингл No One получил «Грэмми» за лучшую R&B-песню и лучшее женское вокальное исполнение в стиле R&B в 2008 году.