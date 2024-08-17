Олбани
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: МЦД-3 перевез больше 130 миллионов пассажиров

Ровно год назад власти столицы запустили третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3). Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 17 августа, подвел итоги его работы за этот период.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы города, открытие третьего диаметра стало важным событием для Москвы, поскольку новая дорога связала Зеленоград и подмосковное Раменское. На данный момент линия насчитывает 39 остановок и 23 варианта пересадок.

— МЦД-3 перевез больше 130 миллионов пассажиров, — заявил Собянин.

По его словам, для создания большего комфорта специалисты РЖД провели огромную работу и объединили Ленинградское и Казанское направления, а также заново построили Митьковскую ветвь. Помимо этого, после запуска D3 на железнодорожные пути вышли новые составы «Иволга 4.0», которые станут основным типом поездов к концу 2024 года, следует из сообщения в Telegram-канале.

Более 500 миллионов поездок по БКЛ совершили пассажиры с момента полного запуска линии. По словам мэра, новое кольцо разгрузило поток пассажиров на 40 процентов. БКЛ значительно влияет на городскую экономику. Рядом со станциями выросли объемы строительства и деятельность предпринимателей.

Собянин Сергей