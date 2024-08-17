Собянин: МЦД-3 перевез больше 130 миллионов пассажиров

По его словам, для создания большего комфорта специалисты РЖД провели огромную работу и объединили Ленинградское и Казанское направления, а также заново построили Митьковскую ветвь. Помимо этого, после запуска D3 на железнодорожные пути вышли новые составы «Иволга 4.0», которые станут основным типом поездов к концу 2024 года, следует из сообщения в Telegram-канале.