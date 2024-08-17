В Узгидромете предоставили информацию о состоянии воды в каналах Ташкента

Проведен анализ проб поверхностных вод по индексу загрязнения воды (ИЗВ):
Канал Бозсу (район Телевышки) — концентрация меди превышает норму в 1,9 ПДК, но в целом вода чистая, ИЗВ — 0,67.
Канал Анхор (ниже Малой Кольцевой дороги) — концентрация меди превышает норму в 1,5 ПДК, биогенных веществ — в 1,6 ПДК; вода чистая, ИЗВ — 0,70.
Канал Бурджар (район парка Magiccity) — концентрация меди превышает норму в 1,6 ПДК, вода чистая, ИЗВ — 0,52.
Канал Салар (ниже Экопарка) — концентрация меди превышает норму в 4,6 ПДК; вода умеренно загрязненная, ИЗВ — 1,20.
Канал Карасу (район парка Фурката) — концентрация меди превышает норму в 2,5 ПДК, биогенных веществ — в 1,9 ПДК; вода умеренно загрязненная, ИЗВ — 1,05.
Чарвакское водохранилище (Бостанлыкский район) — концентрация меди превышает норму в 1,5 ПДК, вода чистая, ИЗВ — 0,46.
Тюябугузское водохранилище (среднее течение реки Ахангаран) — концентрация меди превышает норму в 2,2 ПДК, биогенных веществ — в 1,8 ПДК; вода умеренно загрязненная, ИЗВ — 1,10.
По сравнению с прошлой неделей, качество воды в большинстве водоемов существенно не изменилось, кроме каналов Карасу и Тюябугузского водохранилища, где качество воды ухудшилось. В целом вода в каналах и водохранилищах Ташкента и области считается чистой или умеренно загрязненной.
Для справки. Индекс загрязнения воды (ИЗВ) применяется для комплексной оценки качества поверхностных вод. Этот индекс позволяет как сравнивать состояние воды в различных водоемах, так и анализировать изменения качества воды во времени и пространстве.