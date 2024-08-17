В Узгидромете предоставили информацию о состоянии воды в каналах Ташкента

По сравнению с прошлой неделей, качество воды в большинстве водоемов существенно не изменилось, кроме каналов Карасу и Тюябугузского водохранилища, где качество воды ухудшилось. В целом вода в каналах и водохранилищах Ташкента и области считается чистой или умеренно загрязненной.