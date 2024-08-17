В Петербург прибыли 200 детей из Курской области

Губернатор поблагодарил всех, кто предлагал помощь жителям приграничного региона: волонтеров, благотворительные фонды, предпринимателей и других петербуржцев.
«Организовали познавательные и оздоровительные программы, мастер-классы, чтобы время в гостях прошло с пользой», — рассказал он.
В комитете по образованию сообщили, что в Петербург прибыли дети в возрасте от 7 до 17 лет и сопровождающие их педагоги. Школьников и учителей разместили на нескольких загородных площадках. Для них организовали 6-разовое питание, медицинское наблюдение, помощь психологов и досуговые мероприятия. В комитете отметили, что доставить детей в Петербурга помогли ОАО «РЖД» и МЧС.