В Петербург прибыли 200 детей из Курской области

В комитете по образованию сообщили, что в Петербург прибыли дети в возрасте от 7 до 17 лет и сопровождающие их педагоги. Школьников и учителей разместили на нескольких загородных площадках. Для них организовали 6-разовое питание, медицинское наблюдение, помощь психологов и досуговые мероприятия. В комитете отметили, что доставить детей в Петербурга помогли ОАО «РЖД» и МЧС.