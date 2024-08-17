Торжественное открытие Дня Екатеринбурга посвятили теме семьи

В Екатеринбурге торжественное открытие празднования 301-летия города 17 августа посвятили теме семьи. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.
Церемония прошла в Историческом сквере. Её свидетелями стали тысячи жителей и гостей города.
Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул в своем выступлении, что семья является основой жизни и всегда объединяет людей. Именно в семье формируются нравственные ориентиры и базовые ценности, проносимые человеком через всю свою жизнь. И Екатеринбург — тоже своего рода «многодетная семья», в которой растут сразу восемь районов. Свердловская область — тоже дружная и большая семья сел и городов.
«И Екатеринбург, хоть и не самый старший “ребенок” в этой семье, но точно самый энергичный, динамичный, яркий и, конечно, требующий большого внимания и заботы», — сказал Куйвашев.
Градоначальник Алексей Орлов в свою очередь отметил, что предки нынешних горожан трудились, не покладая рук, развивали город, создавали мощную промышленность. И сейчас город продолжает развиваться уверенно во всех сферах. Экономика идет в ног8у со временем и ст ановится все более инновационной.
«Мы гордимся богатым историческим наследием и современными успехами», — подчеркнул Алексей Орлов.