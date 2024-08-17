Торжественное открытие Дня Екатеринбурга посвятили теме семьи

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул в своем выступлении, что семья является основой жизни и всегда объединяет людей. Именно в семье формируются нравственные ориентиры и базовые ценности, проносимые человеком через всю свою жизнь. И Екатеринбург — тоже своего рода «многодетная семья», в которой растут сразу восемь районов. Свердловская область — тоже дружная и большая семья сел и городов.