В Башкирии учителям обеспечат льготные цены на путевки в санатории

Предполагается, что каждый год будут выделять определенное количество путевок на курорты и в санатории Башкирии, которыми по льготной стоимости смогут воспользоваться педагоги. Такой отдых будет длиться две недели, при этом минобразования республики должно подготовить соответствующее предложение уже в течение месяца.