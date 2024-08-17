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В Башкирии учителям обеспечат льготные цены на путевки в санатории

Сегодня на августовском педсовете Радий Хабиров поручил разработать программу по предоставлению специальных льготных цен учителям.

Предполагается, что каждый год будут выделять определенное количество путевок на курорты и в санатории Башкирии, которыми по льготной стоимости смогут воспользоваться педагоги. Такой отдых будет длиться две недели, при этом минобразования республики должно подготовить соответствующее предложение уже в течение месяца.

образование
туризм и отдых