Shot: пропавший после издевательств ВСУ пенсионер из Суджи был беженцем из Макеевки

«Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали», — сообщила она.