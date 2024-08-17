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В Самаре отремонтируют улицу Грозненскую

Улицу Грозненскую в Куйбышевском районе Самары отремонтируют до конца 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в 2024 году планируют отремонтировать улицу Грозненскую. Об этом заявила глава города Елена Лапушкина во время встречи с жителями Куйбышевского района, которая прошла 16 августа 2024 года. Дорогу планируют привести в порядок до конца года.

«В этом году в рамках дополнительного финансирования, выделенного руководителем региона Вячеславом Федорищевым, запланирован ремонт данной дороги на участке от улицы Трубной до Пугачевского тракта. В этом году работы будут выполнены», — говорится в официальном телеграм-канале Елены Лапушкиной.

На встрече жители района задали и другие волнующие их вопросы. Так, мэр Самары заявила, что пешеходный переход около «Самарского резервуарного завода» сделают, транспортную доступность района улучшат, а после строительства двух водоводов в дома жителей пойдет волжская вода.