В Самаре отремонтируют улицу Грозненскую

В Самаре в 2024 году планируют отремонтировать улицу Грозненскую. Об этом заявила глава города Елена Лапушкина во время встречи с жителями Куйбышевского района, которая прошла 16 августа 2024 года. Дорогу планируют привести в порядок до конца года.
«В этом году в рамках дополнительного финансирования, выделенного руководителем региона Вячеславом Федорищевым, запланирован ремонт данной дороги на участке от улицы Трубной до Пугачевского тракта. В этом году работы будут выполнены», — говорится в официальном телеграм-канале Елены Лапушкиной.
На встрече жители района задали и другие волнующие их вопросы. Так, мэр Самары заявила, что пешеходный переход около «Самарского резервуарного завода» сделают, транспортную доступность района улучшат, а после строительства двух водоводов в дома жителей пойдет волжская вода.