В Самаре отремонтируют улицу Грозненскую

В Самаре в 2024 году планируют отремонтировать улицу Грозненскую. Об этом заявила глава города Елена Лапушкина во время встречи с жителями Куйбышевского района, которая прошла 16 августа 2024 года. Дорогу планируют привести в порядок до конца года.