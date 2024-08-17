«Сплю по два-три часа в сутки»: Ростовчанка открыла дома колл-центр, чтобы помочь животным из Курской области

Сегодня жителей Курской области поддерживает вся страна. Не осталась в стороне и Ростовская область. Так, на Дону открыт пункт временного размещения для курян, которые покинули регион после того, как на их землю вторглись ВСУ.
Ростовчанка Алена Кравцова — в числе тех неравнодушных людей, которые готовы жертвовать и временем, и финансами, чтобы помочь другим.
МНОГО КОФЕ, МАЛО СНА.
У Алены — своя конкретная специализация. Женщина спасает самых беззащитных — животных. Со всей Курской области ей звонят как волонтеры, так и обычные люди. Одни просят найти дом «потеряшкам» — животным, чьи хозяева в спешке уехали и не сумели забрать питомцев.
Другие умоляют взять кошку или собаку на временную передержку. Третьим нужно найти съемную квартиру, в которую пускают с пушистиками.
В день Алена, основательница ростовского приюта «Котэдж», выпивает, наверное, пять — семь чашек кофе.
— Потому что сейчас сплю по два — три часа в сутки. Вот и приходится подбадривать себя кофеином, — рассказала она «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону». — В день принимаю звонков 50 — 60. Наверное, мой дом сегодня можно назвать колл-центром с круглосуточным режимом работы.
«НИКТО НЕ ВЗЯЛ НИ КОПЕЙКИ ЗА АРЕНДУ».
В бешеном ритме ростовчанка живет дней шесть. За это время она нашла временные дома 92 котам и 23 собакам. 36 семьям, уехавшим из Курской области со своими питомцами, нашла жилье в Москве, в Подмосковье, в Волгограде и в других регионах.
— По чатам раскидала информацию о людях, которые эвакуировались вместе с домашними животными и теперь нуждаются в крыше над головой. Жители разных российских городов очень быстро откликнулись на мое сообщение и с радостью предоставили свои пустующие дома или квартиры курянам и их четвероногим друзьям. Кстати, никто из хозяев не взял ни копейки за аренду жилья.
СПАЛЬНЮ ДОЧЕРИ ОТДАЛА КОШКАМ.
Ну, а сама Алена выделила комнату в своем доме для 18 беспризорных кошек.
— Это — спальня дочки. Пока что питомцы на карантине.
Также ростовчанка поселила на участке за домом пять курских собачек.
Алена не скрывает, что ей сегодня очень непросто. Моментами накатывает такая усталость, что кажется — еще чуть-чуть, и она просто рухнет без сил. Но сворачивать с дороги добра она не собирается.
— Потому что я точно знаю — мы должны быть с Курском не на словах, а на деле!