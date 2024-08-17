«Сплю по два-три часа в сутки»: Ростовчанка открыла дома колл-центр, чтобы помочь животным из Курской области

— По чатам раскидала информацию о людях, которые эвакуировались вместе с домашними животными и теперь нуждаются в крыше над головой. Жители разных российских городов очень быстро откликнулись на мое сообщение и с радостью предоставили свои пустующие дома или квартиры курянам и их четвероногим друзьям. Кстати, никто из хозяев не взял ни копейки за аренду жилья.