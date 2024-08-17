В Молдавии обнаружили склад боеприпасов времен ВОВ

На следующей неделе, 24 августа, Молдавия отметит 80 годовщину освобождения от фашизма. Комитет «Победа» с 2017 года отвечает за организацию торжеств и мероприятий, посвящённых празднованию освобождения от оккупации.
«В Шерпенах при пересадке деревьев был найден склад боеприпасов на глубине всего 50 см. Эта находка потрясла даже нас, опытных участников», — отметил Петрович в своем Telegram-канале «Солдат Победы».
По его словам, боеприпасы пролежали в земле 80 лет, и всё это время люди, не подозревая об опасности, ходили прямо над ними.
На место происшествия вызвана служба спасения, и в настоящее время ожидается прибытие полиции и саперов для дальнейшего обследования и утилизации обнаруженных боеприпасов.
Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы.
Мемориальный комплекс «Шерпенский Плацдарм» был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинёва.
Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.