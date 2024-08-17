Тур Coldplay «Music of the Spheres» стал самым кассовым рок-туром в истории

Coldplay собрали 945,7 миллиона долларов с нынешнего тура и продали 8,8 миллиона билетов с момента его начала в марте 2022 года, по данным Billboard Boxscore. Это делает его самым прибыльным и продаваемым рок-туром с тех пор, как Boxscore начал свою деятельность 40 лет назад.