Тур Coldplay «Music of the Spheres» стал самым кассовым рок-туром в истории

Тур группы Coldplay «Music of the Spheres», стартовавший в марте 2022 года, стал самым прибыльным и продаваемым рок-туром всех времен. До этого достижение принадлежало легендарному сэру Элтону Джону.
Coldplay собрали 945,7 миллиона долларов с нынешнего тура и продали 8,8 миллиона билетов с момента его начала в марте 2022 года, по данным Billboard Boxscore. Это делает его самым прибыльным и продаваемым рок-туром с тех пор, как Boxscore начал свою деятельность 40 лет назад.
Британская группа побила рекорд Элтона Джона. Его тур Farewell Yellow Brick Road заработал 939 миллионов долларов. Певец достиг такого показателя за 328 концертов и почти пять лет гастролей, в которых был с 8 сентября 2018 года по 8 июля 2023 года.
Ранее в рамках тура Coldplay на одном из выступлений к группе присоединился Шон Мендес. Вместе артисты исполнили песню Fix You (2005).