Поезд ушел: начальника железнодорожного вокзала Костаная уволили за беспорядок

Также привлекли к дисциплинарной ответственности директор Костанайского отделения грузовых перевозок и директор Костанайского отделения магистральной сети. Причина — ненадлежащее содержание хозяйств. Перед ними поставили задачу в кратчайшие сроки устранить отмеченные недостатки.