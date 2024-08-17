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Поезд ушел: начальника железнодорожного вокзала Костаная уволили за беспорядок

АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Начальника железнодорожного вокзала Костаная уволили за беспорядок.

Источник: Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"

Руководство КТЖ, прибыв в Костанай, отметило неудовлетворительное состояние вокзала и прилегающей территории. После разбора полетов должностей лишились начальник станции Костанай и заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству.

Также привлекли к дисциплинарной ответственности директор Костанайского отделения грузовых перевозок и директор Костанайского отделения магистральной сети. Причина — ненадлежащее содержание хозяйств. Перед ними поставили задачу в кратчайшие сроки устранить отмеченные недостатки.