Поезд ушел: начальника железнодорожного вокзала Костаная уволили за беспорядок

Руководство КТЖ, прибыв в Костанай, отметило неудовлетворительное состояние вокзала и прилегающей территории. После разбора полетов должностей лишились начальник станции Костанай и заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству.
Также привлекли к дисциплинарной ответственности директор Костанайского отделения грузовых перевозок и директор Костанайского отделения магистральной сети. Причина — ненадлежащее содержание хозяйств. Перед ними поставили задачу в кратчайшие сроки устранить отмеченные недостатки.