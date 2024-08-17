В Астане экстренно приземлился борт из Токио

«После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим, в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ. Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа».