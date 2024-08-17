В Астане экстренно приземлился борт из Токио

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира.
«После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим, в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ. Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа».
Из-за этого ожидаются задержки регулярных рейсов, предупредили в аэропорту.
Мы приносим извинения нашим пассажирам за возможные неудобства и делаем все возможное для минимизации задержек", — сказали в пресс-службе.
Также заявили, что следят за ситуацией и будут предоставлять обновления по мере поступления новой информации.
Позже пресс-служба сообщила, что в 18:34 столичный аэропорт возобновил свою работу.