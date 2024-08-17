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В Астане экстренно приземлился борт из Токио

АСТАНА, 17 авг — Sputnik. В Астане экстренно приземлился борт из Токио. Это был рейс SWR161 авиакомпании Swissair, на Боинге777−300ER (бортовой номер HBJNI).

Источник: Аэропорт Астаны

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира.

«После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим, в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ. Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа».

сообщили представители аэропорта Астаны.

Из-за этого ожидаются задержки регулярных рейсов, предупредили в аэропорту.

Мы приносим извинения нашим пассажирам за возможные неудобства и делаем все возможное для минимизации задержек", — сказали в пресс-службе.

Также заявили, что следят за ситуацией и будут предоставлять обновления по мере поступления новой информации.

Позже пресс-служба сообщила, что в 18:34 столичный аэропорт возобновил свою работу.