«Меня будто ввели в состояние транса»: Ростовчанин, отдавший мошенникам больше полмиллиона рублей, рассказал, как им поверил

— Только с женой вернулись из поездки на море, и в тот же день в два часа дня поступил звонок с московского номера, — вспоминает Виктор. — Звонивший сообщил, что он представляет моего мобильного оператора, и у меня заканчивается срок договора. Чтобы его продлить и дальше пользоваться своей сим-картой, нужно ему сообщить код, который сейчас придет в СМС на телефон. Я не выспался с дороги и вот сразу, по глупости, все ему сказал.