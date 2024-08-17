«Меня будто ввели в состояние транса»: Ростовчанин, отдавший мошенникам больше полмиллиона рублей, рассказал, как им поверил

53-летний Виктор из Ростова и его супруга Евгения до недавних пор считали, что жертвами телефонных мошенников могут стать разве что пожилые. И были убеждены, что им, взрослым людям с критическим мышлением, такой обман не грозит. Теперь же, «подарив» аферистам 680 тысяч рублей и чуть было не набрав кредитов, мужчина понимает, как ошибался. Он рассказал свою историю «КП — Ростов-на-Дону», чтобы другие не попались на удочку обманщиков.
ЗАСТАЛИ ВРАСПЛОХ.
Виктор (имя изменено — прим. ред.) — обычный рабочий на заводе. Всю жизнь копит деньги на всякий случай, чтобы в случае чего у семьи была «подушка безопасности». И буквально за пару дней в начале августа он добровольно отдал аферистам все запасы — 680 тысяч рублей.
— Только с женой вернулись из поездки на море, и в тот же день в два часа дня поступил звонок с московского номера, — вспоминает Виктор. — Звонивший сообщил, что он представляет моего мобильного оператора, и у меня заканчивается срок договора. Чтобы его продлить и дальше пользоваться своей сим-картой, нужно ему сообщить код, который сейчас придет в СМС на телефон. Я не выспался с дороги и вот сразу, по глупости, все ему сказал.
На следующее утро Виктору пришло СМС о взломе аккаунта на сайте Госуслуг.
— Пытался вспомнить пароль, задать новый — все без толку. А через час мне уже позвонили якобы с Госуслуг. Оператор предложила попытаться восстановить доступ и сказала называть коды, которые мне придут на телефон, а потом заходить на сайт с новым паролем. Я раз десять пытался, но ничего не выходило. Пока мне не выслали новый пароль.
ПОСЫПАЛИСЬ ОДОБРЕНИЯ НА КРЕДИТЫ.
В тот же день мужчине начали приходить пугающие сообщения. «Одобрена ваша заявка на кредит», «На ваше имя зарезервирована сумма» — такого содержания СМС пришли от нескольких банков.
— В одном — на миллион двести тысяч, в других — по 700 и 500 тысяч рублей. От того, чтобы мошенники сами взяли кредит от моего имени, а не просто подали заявку, меня спасло только то, что банковские операции онлайн подтверждаются биометрией, а я не вводил таких данных — заходил просто под паролем.
Но аферисты не теряли надежды «раскрутить» ростовчанина на деньги.
— Мне позвонила некая Алена Владимировна, представилась сотрудником Центробанка. Только не на обычный телефон, а в мессенджер. Я еще удивился, почему уполномоченное лицо звонит в приложение. Она объяснила, что пользуется защищенной связью, чтобы у нашего разговора не было лишних ушей.
ОБВИНИЛИ В ПОСОБНИЧЕСТВЕ ПРОТИВНИКУ.
После короткого разговора та самая Алена перевела ростовчанина на «юридический отдел».
— На линии появился некий Владимир Сергеевич, представился капитаном ФСБ, уполномоченным по особо важным делам. На мой вопрос, к какой организации относится юротдел, он отвечать не стал, просто перевел тему. Для убедительности он даже прислал фотографию удостоверения. Позже уже в полиции мне сказали, что такую подделку мошенники делают за десять минут.
Лжекапитан заявил, что Виктору грозит уголовная ответственность.
— Но я никому не должен об этом говорить из-за тайны следствия. Мол я совершил межбанковский перевод в 200 тысяч рублей якобы в пользу бывшего офицера ФСБ, который перешел на сторону противника на Украине. А раз перевод был совершен с моего счета, то я являюсь пособником. В общем, взяли врасплох и занялись основательной обработкой.
«ОН ВВЕЛ МЕНЯ В СОСТОЯНИЕ ТРАНСА».
Ростовчанин вспоминает, что мельком слышал от собеседника какие-то цифры.
— В общем, он ввел меня в состояние некоего транса. и стал давать инструкции. Во-первых, сказал, что на мое имя, как и якобы всем жителям России, создали резервный счет в ЦБ. По его словам, я должен перекинуть свои деньги на него.
После этого, почти до полуночи, с ростовчанином общалась та самая Алена.
— Скинула какой-то документ, который я так и не смог открыть. Теперь буду чистить телефон от всевозможных вирусов и программ-шпионов. Но тогда меня накрутили так сильно, что на следующий день я пошел по разным банкоматам — и в центре, и у себя на Чкаловском — переводил деньги на счет, который назвала мошенница. За три операции перевел все, что у меня было на черный день, — 680 тысяч рублей.
Тут снова позвонил лжекапитан и заявил, что получив доступ к счету Виктора в ЦБ, мошенники могут взять на его имя кредит. Утверждал — чтобы этого не допустить, нужно заранее самому оформить займ. Виктор отправился в банк, где ему без проблем оформили кредит.
— Мошенники проводят тебе психологическую обработку, какую легенду рассказывать, как держаться при сотрудниках банка. Я говорил, что покупаю машину у друга, который ушел на СВО, для своей жены. Причем меня заставляли оставаться на связи, пока я разговаривал в банке: следили за тем, что говорил. Но, когда я пытался снять всю сумму в 1,2 млн, банк заблокировал операцию на три дня. Это меня спасло во второй раз.
ОТДАЛ ВСЕ.
Во втором банке операционистка что-то заподозрила, увидев измученного мужчину. В итоге Виктору пришло уведомление об отказе в кредите. Но, видимо, если аферисты вцепились клещами в жертву, то не отпустят, пока не вытянут все деньги.
— Мошенница сказала ехать домой отдыхать и поговорить с супругой. Мол, нам надо все равно брать кредит, чтобы перебить тот, который «некто» пытался взять на меня. Ночью мы с супругой переваривали эту информацию, спросили совета у тестя. Он сразу сказал, что это обман. Да и на утро на работе у жены заметили, что она расстроена, распознали действия мошенников и подсказали, что и как надо делать в такой ситуации.
«ВЫ НАРУШИЛИ ИНСТРУКЦИИ».
После этого муж и жена сразу поехали закрывать взятый накануне кредит на 1,2 млн.
— Меня тем временем атаковали звонками аферисты. Я им ответил, чтобы отстали, что я уже закрываю кредит. Тогда они стали меня пугать: «Это что за самодеятельность? Вы нарушили наши инструкции». И так — весь день. На следующий все продолжилось. Я шел на остановку, как мне стали снова трезвонить. Хотел зайти в какой-то двор, посидеть на лавочке, подумать.
Но не дошел. Виктору стало плохо с сердцем, он упал прямо во дворе. К счастью, туда как раз заезжала «скорая» на вызов, и мужчину привели в чувство.
— Оказалось, сильно подскочило давление. Перед тем, как уйти, медик настоятельно рекомендовала успокоиться и посидеть на лавочке, не отвечать на звонки, чтобы не волноваться. Но я не мог оставить телефон: он при падении ударился. А, когда включил его с горем пополам, увидел кучу пропущенных вызовов. Когда Алена дозвонилась, начала кошмарить: «Вы почему не отвечаете на звонки? Вы понимаете, что всю операцию нам срываете. Это уголовно наказуемое преступление!».
«ВЫСЫЛАЕМ “АЛЬФУ”.
Виктор сбросил звонок, но тут же стал прорываться лжекапитан.
— Начал на меря орать, что я должен слушаться, что он вообще-то в подразделении «К» работает в Москве, то есть занимается борьбой с киберпреступностью. И я отвечу перед законом за то, что мешаю расследованию. Угрожал: «Определяем, где вы находитесь, и высылаем “Альфу”. Я пожелал ему удачи и так начал хохотать от нервов, что не мог остановиться.
После этого мужчина отправился в полицию писать заявление.
— Я передал все файлы, все скриншоты переписки полицейским. А эти негодяи продолжали мне трезвонить, пока я был в отделе. Затем мы с женой отправились в другие банки писать запрет на выдачу кредитов после онлайн-заявок без личной явки в офис.
«Я ОБЖЕГСЯ ОЧЕНЬ ДОРОГО».
Мошенники не теряли надежды. Прислали в мессенджер Виктору и его супруге «повестки».
— Якобы из следственного отдела ФСБ. Мол, нас вызывают для дачи показаний в управление. Мы даже не поленились и туда пошли, показали фото. Нас успокоили: и отдел у них называется по-другому, и повестка недействительная.
Взятый кредит Виктору разрешили закрыть в банке только спустя три дня. С мужчины взяли комиссию в несколько десятков тысяч рублей. И, несмотря на огромные потери, ростовчанин успокаивает себя тем, что ради мошенников хотя бы не влез в миллионные долги.
— Я подключил всевозможные опции по защите от звонков мошенников, написал в банках заявление, чтобы там не оформляли кредиты без моего личного присутствия. Кстати, эти Алена и Владимир еще несколько дней писали мне и звонили, но я уже не отвечал. Вот такой урок на всю жизнь. Я обжегся очень дорого. Надеюсь, моя история хоть кому-то поможет не попасться в лапы мошенников.