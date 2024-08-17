Дети из Молдовы отдыхают во Всероссийском центре «Орленок» в Краснодарском крае

Сегодня я увидела горящие и счастливые глаза участников лагеря дружбы. Это непередаваемые ощущения! На смене собрались подростки, которые увлекаются изучением иностранных языков, истории и культуры народов мира. Они заряжены и настроены на масштабную программу, которая ждёт их впереди. Мы включили в нее образовательные треки, лидерские практикумы, тематические дни, посвященные изучению истории и культуры народов разных стран, игры в отрядах, походы по уникальным местам Краснодарского края. Сюрпризов будет очень много. Уверена, что дружба, которая здесь зародится между ребятами, будет длиною в жизнь!