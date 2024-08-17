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Дети из Молдовы отдыхают во Всероссийском центре «Орленок» в Краснодарском крае

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Дети из Молдовы в числе150 ребят от 14 до 16 лет отдыхают на территории Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае по программе Международного лагеря дружбы «Юные лидеры Евразии».

Источник: Sputnik.md

Программа международного лагеря направлена на укрепление дружеских связей между ребятами из разных стран Евразии, а также на сохранение культурной и исторической памяти у подрастающего поколения стран-участниц.

Уникальная смена проходит в рамках «Территории детства» — одного из флагманских проектов АНО «Евразия» по организации отдыха ребят из разных стран постсоветского пространства в лучших лагерях Краснодарского края.

Сегодня я увидела горящие и счастливые глаза участников лагеря дружбы. Это непередаваемые ощущения! На смене собрались подростки, которые увлекаются изучением иностранных языков, истории и культуры народов мира. Они заряжены и настроены на масштабную программу, которая ждёт их впереди. Мы включили в нее образовательные треки, лидерские практикумы, тематические дни, посвященные изучению истории и культуры народов разных стран, игры в отрядах, походы по уникальным местам Краснодарского края. Сюрпризов будет очень много. Уверена, что дружба, которая здесь зародится между ребятами, будет длиною в жизнь!

сказала депутат Госдумы, председатель Совета АНО “Евразия” Алёна Аршинова.

В лагере дети занимаются спортом, туризмом, прикладным творчеством. Они участвуют в пляжных эстафетах, различных играх, посещают знаковые места «Орлёнка», общаются с ровесниками из всех лагерей Всероссийского детского центра.

«Демонстрируя детям из других стран гостеприимство России, ее колорит, богатство культур и традиций, мы закладываем основы дружбы, которая будет длиться долгие годы. Она может стать фундаментом добрососедских отношений наших государств, платформой взаимодействия на основе уважения и поддержки. Надо помнить, что у детей стран Евразии общие корни: наши предки некогда жили в одной стране, вместе сражались против фашизма, вместе возводили города и строили экономику. Дети должны знать это», — сказал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Впереди школьников ждут трехдневный поход «Наследники Великой Победы» по местам боевой славы, экскурсионные поездки, в том числе в город-герой Новороссийск, тематические дни — в честь флага России и по случаю 80-летия освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.

туризм и отдых