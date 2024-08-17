Пакистан упростил въезд и сделал бесплатной визу для граждан Беларуси

Пакистан упростил въезд для граждан Беларуси. О новом порядке въезда, который заработал с 14 августа 2024 года, Министерство туризма Пакистана проинформировало в своем официальном аккаунте в одной из соцсетей.
Теперь для того, чтобы получить разрешение на въезд в Пакистан, белорусам нужно заполнить онлайн-анкету из 30 вопросов, отправить копию паспорта и актуальную фотографию. Ответ придет в течение 24 часов, разрешение на въезд в Пакистан выдается бесплатно, действует оно на протяжении 90 дней.
Отметим, что ранее для того, чтобы получить разрешение белорусам нужно было ответить на куда более развернутый (около сотни) список вопросов, сама виза стоила 35 долларов, а время ее ожидания составляло от 7 до 10 дней.
Добавим, что на юге Пакистана есть пляжи — территория омывается водами Аравийского моря.