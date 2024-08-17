Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны

«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 августа.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 августа.