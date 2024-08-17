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Coroner выпустят первый за 31 год альбом

Треш-метал-группа Coroner, выпустившая свой последний альбом Grin в далеком 1993-м, готовит новую пластинку. За 31 год без релизов участники коллектива успели пересмотреть свои взгляды на творчество.

Источник: Звук

Треш-метал-группа Coroner, выпустившая свой последний альбом Grin в далеком 1993-м, готовит новую пластинку. За 31 год без релизов участники коллектива успели пересмотреть свои взгляды на творчество.

Как говорят участники Coroner, альбом будет более зрелым, чем их предыдущие работы.

В прошлом мы писали музыку больше для того, чтобы показать, что мы много репетировали. Сейчас мы пишем больше от сердца и от души.

Томми Ти Барон
гитарист Coroner.

Также исполнители заверили слушателей, что альбом будет странным, как и всегда, сообщает Blabbermouth.

В 1990-х годах Coroner произвели фурор в музиндустрии своим прогрессивным и технически сложным музыкальным стилем. В 1993-м вышел последний на сегодня полноформатный альбом коллектива Grin. В 1996 году группа распалась, однако в 2011-м музыканты вновь вернулись к концертной деятельности.