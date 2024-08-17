Григорий Лепс поздравил екатеринбуржцев с Днем города

«С превеликим удовольствием всегда работаю в вашем городе! С превеликим удовольствием всегда в нем выступаю! Надеюсь, что так будет и впредь», — сказал Григорий Лепс. Видеообращение певца в своем телеграм-канале опубликовал глава города Алексей Орлов.