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Григорий Лепс поздравил екатеринбуржцев с Днем города

Певец Григорий Лепс поздравил жителей Екатеринбурга с Днем города.

Источник: Reuters

Певец Григорий Лепс поздравил жителей Екатеринбурга с Днем города. Он записал видеообращение, в котором пожелал екатеринбуржцам здоровья, благополучия и счастья.

«С превеликим удовольствием всегда работаю в вашем городе! С превеликим удовольствием всегда в нем выступаю! Надеюсь, что так будет и впредь», — сказал Григорий Лепс. Видеообращение певца в своем телеграм-канале опубликовал глава города Алексей Орлов.

17 августа Екатеринбург отмечает 301-летие со дня основания города. Торжественная церемония открытия Дня города состоялась в Историческом сквере. Горожан с праздником поздравили губернатор Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и другие.

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