Врачи и наркодилер задержаны по делу о смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

«Я не верю, что он просто утонул в джакузи, это не похоже на правду. Я знаю Мэттью, и я знаю, что он не утонул бы просто так Сказали, что у него дома не нашли рецептурных обезболивающих, что меня не удивляет, потому что он не разбрасывал наркотики по всему дому. Он параноидально принимал все до конца, чтобы следов не оставалось, а когда приходил в себя, шел за новой дозой», — объясняла женщина.