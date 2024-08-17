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Полеты из Перми в Ереван продлены до весны 2025 года

Авиакомпания «Ширак Авиа» продлит летную программу из Перми в Ереван до конца марта 2025 года. Согласно данным расписания аэропорта Большое Савино, перевозчик намерен осуществлять рейсы по средам с 30 октября до 19 марта. Тип воздушного судна — Boeing 737. Время в пути составит 3 часа 5 минут.

Источник: Reuters

Нынешняя полетная программа авиакомпании сформирована до 23 октября на том же типе воздушного судна. Время в пути составляет 3 часа 20 минут.

В 2021 году прямые рейсы из Перми в Ереван выполняли российские авиакомпании NordwindAirlines и «Уральские авиалинии». В 2022 году регулярных перелетов по этому направлению не было, при этом в региональном министерстве транспорта сообщали, что ведут переговоры о запуске прямых рейсов из Большого Савино в несколько стран ближнего зарубежья, в том числе в Армению. В январе 2023 года армянская авиакомпания «Ширак Авиа» открыла продажу билетов на рейсы Пермь — Ереван, а весной начала полеты. Затем программа была продлена до осени 2024 года.