Красноярцы собрали 10 тонн гуманитарной помощи для Курской области

«Спасибо всем жителям края, кто откликнулся на просьбу поддержать Курскую область! И особая благодарность — красноярскому отделению Российского Красного Креста, которое взяло на себя организацию всего процесса формирования груза», — прокомментировал глава региона Михаил Котюков.