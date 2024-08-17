Красноярцы собрали 10 тонн гуманитарной помощи для Курской области

«Спасибо всем жителям края, кто откликнулся на просьбу поддержать Курскую область! И особая благодарность — красноярскому отделению Российского Красного Креста, которое взяло на себя организацию всего процесса формирования груза», — прокомментировал глава региона Михаил Котюков.
В частности, в состав груза вошли:
- Детские товары и питание
- Одежда
- Медицинское оборудование (тонометры, глюкометры, тест-полоски)
- Постельные и гигиенические наборы
- Книги
- Корм для животных
- Бензиновые генераторы
- Газовые горелки
- Мобильные аккумуляторы.
Доставка груза организована местным отделением Российского Красного Креста. Кроме того, часть средств будет использована для проведения восстановительных работ.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как губернатор Котюков отреагировал на бои в Курской области.