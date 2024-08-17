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Красноярцы собрали 10 тонн гуманитарной помощи для Курской области

КРАСНОЯРСК, 17 августа, ФедералПресс. Жители Красноярского края собрали на помощь Курской области гуманитарный груз на сумму свыше 16 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Пресс-служба правительства Тверской области

«Спасибо всем жителям края, кто откликнулся на просьбу поддержать Курскую область! И особая благодарность — красноярскому отделению Российского Красного Креста, которое взяло на себя организацию всего процесса формирования груза», — прокомментировал глава региона Михаил Котюков.

В частности, в состав груза вошли:

  • Детские товары и питание
  • Одежда
  • Медицинское оборудование (тонометры, глюкометры, тест-полоски)
  • Постельные и гигиенические наборы
  • Книги
  • Корм для животных
  • Бензиновые генераторы
  • Газовые горелки
  • Мобильные аккумуляторы.

Доставка груза организована местным отделением Российского Красного Креста. Кроме того, часть средств будет использована для проведения восстановительных работ.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как губернатор Котюков отреагировал на бои в Курской области.