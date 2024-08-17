Собянин: 33 новые зарядные станции для электробусов появились в Москве с начала года

Ранее на маршруты м32, 155, 294 и с344 в Москве дополнительно вышли 15 автобусов и электробусов. Выделенный транспорт позволит москвичам передвигаться в районе временно закрытого участка метро Деловой центр — Шелепиха — Хорошёвская. Сейчас на этих маршрутах в будний день совершают более 26 тысяч поездок.