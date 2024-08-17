Опубликована программа фестиваля «Современная музыка» в Нижнем Новгороде

Стало известно расписание возрожденного в Нижнем Новгороде фестиваля «Современная музыка». Главным событием мероприятия станет реконструкция исторической премьеры Первой симфонии Шнитке, которая впервые прозвучала в 1974 году именно здесь. Фестиваль будет проходить с 23 августа по 1 сентября.
Выступления в рамках «Современной музыки» запланированы на трех площадках: Концертный Пакгауз, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина и Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Кроме произведений двадцатого столетия, в числе которых есть композиции Шнитке, Шостаковича, Уствольской и других российских музыкантов и композиторов, на фестивале прозвучит опера Филипа Гласса «Сатьяграха». Также в рамках мероприятия можно будет услышать современные концертные программы, например, электроакустические композиции XXI века для баяна и ансамбля.
Фестиваль проходил в Горьком (название Нижнего Новгорода с октября 1932-го по октябрь 1990-го — прим. ред.) с 1962 по 1989 годы. Его придумали виолончелист Мстислав Ростропович и музыканты Горьковской филармонии.