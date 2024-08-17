Опубликована программа фестиваля «Современная музыка» в Нижнем Новгороде

Кроме произведений двадцатого столетия, в числе которых есть композиции Шнитке, Шостаковича, Уствольской и других российских музыкантов и композиторов, на фестивале прозвучит опера Филипа Гласса «Сатьяграха». Также в рамках мероприятия можно будет услышать современные концертные программы, например, электроакустические композиции XXI века для баяна и ансамбля.