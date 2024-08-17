Град, дождь, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

А на юге, в горных районах Алматинской области и в Алматы временами тоже ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге, востоке, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 м/с. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области высокая пожарная опасность.