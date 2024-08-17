Алексей Орлов поблагодарил жителей Екатеринбурга в День города

17 августа 2024 года глава Екатеринбурга поздравил жителей уральской столицы с 301-летием города и поблагодарил их за вклад в развитие муниципалитета.
По словам Орлова, сегодня Екатеринбург — один из крупнейших экономических, деловых, научных и культурных центров России. Это мощный транспортный и логистический узел, а также один из самых комфортных городов нашей страны.
Мэр подчеркнул, что в Екатеринбурге созданы достойные условия для самореализации. Здесь можно получить востребованную профессию, престижное образование и заниматься любимым делом.
Также 17 августа Алексей Орлов принял участие в открытии обновленного Литературного квартала.