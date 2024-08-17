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Алексей Орлов поблагодарил жителей Екатеринбурга в День города

Мэр Екатеринбурга сказал «спасибо» горожанам за вклад в развитие уральской столицы.

Источник: Комсомольская правда

17 августа 2024 года глава Екатеринбурга поздравил жителей уральской столицы с 301-летием города и поблагодарил их за вклад в развитие муниципалитета.

По словам Орлова, сегодня Екатеринбург — один из крупнейших экономических, деловых, научных и культурных центров России. Это мощный транспортный и логистический узел, а также один из самых комфортных городов нашей страны.

Мэр подчеркнул, что в Екатеринбурге созданы достойные условия для самореализации. Здесь можно получить востребованную профессию, престижное образование и заниматься любимым делом.

Также 17 августа Алексей Орлов принял участие в открытии обновленного Литературного квартала.

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