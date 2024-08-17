В Санкт-Петербурге прошел автопробег в честь 80-летия освобождения Молдавии

Освобождение Кишинева от фашистских захватчиков стало одним из самых значимых событий Второй мировой войны, серьезно повлиявших на дальнейший ее ход. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа. К концу второго дня боев советские войска сокрушили оборону противника и продвинулись вглубь Молдавии. А в Кишинев войска 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Николая Берзарина вошли 23 августа. В ходе боев батальон гвардии капитана Александра Бельского первым прорвался к центру города и вечером 23 августа водрузил красное знамя на руинах здания на перекрестке нынешних улиц Штефана чел Маре и митрополита Бэнулеску-Бодони. К 24 августа 1944 года немецкие войска окончательно покинули Кишинев, город был освобожден.