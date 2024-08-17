Олбани
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге прошел автопробег в честь 80-летия освобождения Молдавии

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Организациия «Союз Россия-Молдова» провела в Санкт-Петербурге автопробег приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.

Источник: Sputnik.md

Перед началом автопробега его участники провели торжественное возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище у монумента, посвященному уроженцам Молдавии, павшим при защите блокадного Ленинграда.

Затем автопробег отправился по улицам Санкт-Петербурга и продолжился на дорогах и в городах Ленинградской области.

Ясско-Кишиневская операция

Освобождение Кишинева от фашистских захватчиков стало одним из самых значимых событий Второй мировой войны, серьезно повлиявших на дальнейший ее ход. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа. К концу второго дня боев советские войска сокрушили оборону противника и продвинулись вглубь Молдавии. А в Кишинев войска 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Николая Берзарина вошли 23 августа. В ходе боев батальон гвардии капитана Александра Бельского первым прорвался к центру города и вечером 23 августа водрузил красное знамя на руинах здания на перекрестке нынешних улиц Штефана чел Маре и митрополита Бэнулеску-Бодони. К 24 августа 1944 года немецкие войска окончательно покинули Кишинев, город был освобожден.

За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.