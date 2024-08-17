Электробусы будут курсировать от «Анкудиновского парка» до площади Минина

В ближайшее время электробусы начнут курсировать от ЖК «Анкудиновский парк» до площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает управляющая компания ЖК в группе ВКонтакте.
В ближайшее время от жилого комплекса «Анкудиновский парк» до площади Минина и Пожарского начнут курсировать электробусы.
Для этого потребуется провести строительные работы и реорганизацию дорожного движения рядом с остановкой общественного транспорта «КМ Анкудиновский Парк».
Поэтому движение на этом участке дороги будет ограничено, а парковка автомобилей запрещена. Жителей попросили переставить автомобили заранее, чтобы их не эвакуировали.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что два электробуса планируют запустить в Новинки.