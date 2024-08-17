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Гулять будем три дня: Публикуем программу мероприятий, посвященных Дню независимости Молдовы

Все мероприятия пройдут 26, 27 и 28 августа на площади Великого национального собрания.

Источник: Комсомольская правда

Правительство объявило программу мероприятий, посвящённых Дню независимости. Они пройдут 26, 27 и 28 августа на площади Великого национального собрания.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью правительства, 26 августа состоится концерт электронной музыки с участием Magic Flowers, GOLAN, Subcarpații и Эндрю Райеля.

В День независимости, 27 августа, выступит Moldovan National Youth Orchestra, местные и зарубежные артисты, исполнительница из Швеции Loreen и др.

28 августа на сцене в центре столицы состоится концерт с участием музыкальных групп «Alternosfera», «Vama» и «Океан Эльзы».

Все концерты будут начинаться в 19.00, передаёт moldpres.md.