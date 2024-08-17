Глава МАГАТЭ заявил о готовности посетить Курскую АЭС

17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины начали подготовку к атаке на Курскую АЭС. Захарова заявила, что возможная атака на энергетический объект нарушает постулаты МАГАТЭ и в итоге может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.