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В возрасте 39 лет скончался рэпер BeatKing

Умер рэпер и продюсер BeatKing, значимый представитель клубной хип-хоп сцены Хьюстона. Его самобытный стиль и умение создавать хиты сделали его популярной фигурой в рэп-сообществе.

Источник: Звук

Умер рэпер и продюсер BeatKing, значимый представитель клубной хип-хоп сцены Хьюстона. Его самобытный стиль и умение создавать хиты сделали его популярной фигурой в рэп-сообществе.

О факте смерти музыканта сообщила его менеджер в социальных сетях.

BeatKing был лучшей частью клуба на протяжении более десяти лет. Он продюсировал и работал со многими артистами, так что его звучание будет жить вечно. Он любил своих дочерей, свою музыку и своих поклонников. Мы будем любить его всегда.

Таша Фелдер
менеджер артиста.

Буквально в прошлом месяце BeatKing выпустил свой последний альбом Never Leave Houston on a Sunday.