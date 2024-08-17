Башкирия подала заявку в федеральную программу на ремонт 159 детсадов.

Сегодня на республиканском педсовете, который прошел на базе многопрофильной полилингвальной гимназии № 23 города Стерлитамака Глава Башкортостана отметил, что Президент России Владимир Путин инициировал федеральную программу по ремонту детских садов. Республика уже подала заявку на участие в ней, включив в неё 159 детсадов.
«19 колледжей Башкортостана участвуют в федеральном проекте “Профессионалитет”. Туда сразу приходят большие деньги, и учебное заведение меняется полностью — экосистема, экстерьер, интерьер, обновляется учебная база, появляются новые мастерские, лаборатории, — сказал руководитель республики Радий Хабиров. — Промышленности не хватает рабочих рук. А колледжи — прямой поставщик кадров для нашей экономики. Поэтому сейчас это стратегически важное направление».