Расплакалась от счастья: «Мисс Екатеринбург-2024» стала 19-летняя Алена Козлова

В Екатеринбурге выбрали главную красавицу города. В финале «Мисс Екатеринбург-2024» победила 19-летняя Алена Козлова. Действующая «Мисс-Екатеринбург» Александра Кузнецова передала ей корону, которую на победительницу по традиции надел мэр города Алексей Орлов. Кроме того, в качестве подарка она получила путевку на двоих на Мальдивы.
ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 2024
Учится Алена в ЕКТС по специальности гостиничное дело. Работает моделью, а также преподавателем дефиле и фотопозирования в модельной школе. Увлекается йогой и танцами. Девушка второй раз подряд участвует в конкурсе. — Это слезы радости! Я в первую очередь конкурировала с собой, которая была в прошлом году. Я знала, что мне нужно стараться в два раза сильнее, чтобы показаться идеальной. Я пока еще немного в таком тумане нахожусь. Я думаю, ко мне полная осознанность придет завтра, но я безумно счастлива и благодарна! — поделилась первыми эмоциями победительница.
Девушка призналась, что ее сердце занято, но на Мальдивы она планирует полететь с мамой.
Финал 27-го общегородского конкурса красоты состоялся в День города, 17 августа, на главной сцене в Историческом сквере. Мероприятие прошло под сильнейшим ливнем, но при этом собрало тысячи зрителей. В этом году за звание «Мисс Екатеринбург» боролись 13 финалисток. Их выбрали из 300 желающих незамужних девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Все участницы прошли строгий кастинг и интенсивную подготовку к финальному шоу, включающую дефиле, танцы, занятия с психологом, фитнес, интеллектуальные сессии и многое другое.
Во время конкурсных номеров участницы исполнили жаркий танец, ответили на каверзные вопросы и даже зачитали рэп на стихи Александра Пушкина. Пока жюри делали свой выбор, на сцену к зрителям вышла певица Ольга Серябкина.
В финале девушки показали, чему научились. Презентовать себя им предстояло не только перед членами жюри, но и перед сотнями горожан — уже второй год финал делают открытым для зрителей.
Новая королева Алена Козлова стала официальным лицом столицы Урала и на протяжении года будет представлять Екатеринбург на значимых мероприятиях.
«Мисс зрительских симпатий» стала Мария Турунцева. Вторая вице-мисс — Софья Котельникова. Первая вице-мисс — Диана Мальцева.
Напомним, в 2023 году победительницей «Мисс Екатеринбург» стала 21-летняя выпускница УрГЭУ Александра Кузнецова.