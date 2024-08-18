Расплакалась от счастья: «Мисс Екатеринбург-2024» стала 19-летняя Алена Козлова

Учится Алена в ЕКТС по специальности гостиничное дело. Работает моделью, а также преподавателем дефиле и фотопозирования в модельной школе. Увлекается йогой и танцами. Девушка второй раз подряд участвует в конкурсе. — Это слезы радости! Я в первую очередь конкурировала с собой, которая была в прошлом году. Я знала, что мне нужно стараться в два раза сильнее, чтобы показаться идеальной. Я пока еще немного в таком тумане нахожусь. Я думаю, ко мне полная осознанность придет завтра, но я безумно счастлива и благодарна! — поделилась первыми эмоциями победительница.