Кадыров заявил, что получил от Маска Cybertruck и отправит его в зону СВО

Рамзан Кадыров заявил, что получил Cybertruck от Илона Маска. На него в Чечне установили крупнокалиберный пулемет. Сам Кадыров покатался на машине по Грозному и признался, что «буквально влюбился» в нее. Глава Чечни написал, что «кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО». Ни Маск, ни компания Tesla не подтверждали передачу электрокара Кадырову. Машину можно купить в России через посредников более чем за 20 млн рублей.