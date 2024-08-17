Dr. Dre рассказал, что в его альбоме со Снуп Доггом появится Стинг

Продюсер Dr. Dre признался, что в его совместном со Снуп Доггом полноформатнике Missionary будет фит с британским певцом Стингом. Также музыкант отметил, что это не единственное звездное имя на грядущей пластинке. При этом полностью раскрывать состав гостей он не стал.