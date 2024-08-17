Олбани
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Dr. Dre рассказал, что в его альбоме со Снуп Доггом появится Стинг

Продюсер Dr. Dre признался, что в его совместном со Снуп Доггом полноформатнике Missionary будет фит с британским певцом Стингом. Также музыкант отметил, что это не единственное звездное имя на грядущей пластинке. При этом полностью раскрывать состав гостей он не стал.

Источник: Звук

Продюсер Dr. Dre признался, что в его совместном со Снуп Доггом полноформатнике Missionary будет фит с британским певцом Стингом. Также музыкант отметил, что это не единственное звездное имя на грядущей пластинке. При этом полностью раскрывать состав гостей он не стал.

В разговоре с Entertainment Tonight Dr. Dre высоко оценил будущий альбом.

Я чувствую, что это одни из лучших песен, которые я написал за свою карьеру.

Dr. Dre
рэпер и продюсер.

Missionary станет продолжением альбома Doggystyle (1993), но продемонстрирует уже другой уровень зрелости артистов.

Не так давно Снуп Догг стал факелоносцем на открытии Олимпийских игр в Париже, а Dr. Dre выступил на закрытии соревнований.