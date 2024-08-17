Первый гол в матче ФК «Ростов» — «Оренбург» забили соперники «желто-синих»

К слову, в сезоне 2023/2024 команды сыграли вничью в Оренбурге, а в Ростове «желто-синие» одержали победу. В общей сложности ростовчане завершили на седьмой строчке рейтинга команд, а оренбуржцы — на 12-м. Тогда «Оренбург» успел десять раз сыграть вничью, семь раз победить и 13 раз потерпеть поражение. «Ростов» же 13 раз оказался лидером на футбольном поле, 11 раз проиграл, и семь матчей окончились ничьей.