Первый гол в матче ФК «Ростов» — «Оренбург» забили соперники «желто-синих»

Первый гол в футбольном мачте «Ростов» — «Оренбург», состоявшемся 17 августа на домашнем поле «желто-синих» забили гости ростовчан.
Мяч в ворота ростовчан залетел в первом тайме на 18-й минуте игры. Автором первого гола стал нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья.
Аргентинец забил гол ударом из-за пределов штрафной площадки. Счет — 1:0 в пользу гостей.
К слову, в сезоне 2023/2024 команды сыграли вничью в Оренбурге, а в Ростове «желто-синие» одержали победу. В общей сложности ростовчане завершили на седьмой строчке рейтинга команд, а оренбуржцы — на 12-м. Тогда «Оренбург» успел десять раз сыграть вничью, семь раз победить и 13 раз потерпеть поражение. «Ростов» же 13 раз оказался лидером на футбольном поле, 11 раз проиграл, и семь матчей окончились ничьей.