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День города в Екатеринбурге завершился шикарным салютом

Жителям Екатеринбурга подарили праздничный фейерверк на День города 2024.

Источник: Комсомольская правда

День города 2024 в Екатеринбурге 17 августа завершился большим праздничным фейерверком в акватории Городского пруда.

Салют прогремел над уральской столицей сразу же после окончания концертов на нескольких площадках в центре города. К этому времени в центральной части Екатеринбурга собрались десятки тысяч горожан и гостей города, которые слушали песни, следили за выбором «Мисс Екатеринбург», гуляли под дождем, который начался вечером.

Залпы праздничного фейерверка уральцы наблюдали в 22 часа. Это событие стало кульминацией праздника в честь 301-летия Екатеринбурга. Общественный транспорт в городе в праздничный вечер ходит до 1 часу ночи.

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