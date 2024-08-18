День города в Екатеринбурге завершился шикарным салютом

День города 2024 в Екатеринбурге 17 августа завершился большим праздничным фейерверком в акватории Городского пруда.
Салют прогремел над уральской столицей сразу же после окончания концертов на нескольких площадках в центре города. К этому времени в центральной части Екатеринбурга собрались десятки тысяч горожан и гостей города, которые слушали песни, следили за выбором «Мисс Екатеринбург», гуляли под дождем, который начался вечером.
Залпы праздничного фейерверка уральцы наблюдали в 22 часа. Это событие стало кульминацией праздника в честь 301-летия Екатеринбурга. Общественный транспорт в городе в праздничный вечер ходит до 1 часу ночи.