Джеффри Осборн, Реджина Белль и другие артисты будут включены в Зал славы R&B

Пять из десяти представленных исполнителей возглавляли чарт Hot R&B/Hip-Hop Songs журнала Billboard (или его предшественников). Реджина Белль дважды занимала первую позицию с песнями Baby Come to Me (1989) и Make It Like It Was (1990). Ginuwine также дважды был на вершине рейтинга с треками Pony (1996) и Differences (2001). Еще три исполнителя по разу занимали первое место в чарте: Кэнди Стейтон с песней Young Hearts Run Free (1976), Уильям Белл с Trying to Love Two (1977), и Джеффри Осборн с треком She’s on the Left (1988).