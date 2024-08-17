Экстремальное спасение ростовчанина, пострадавшего на горе Казбек, сняли на видео

Житель Ростова решил вместе с девятью альпинистами покорить Казбек. До вершины группа добралась благополучно, но вот при спуске дончанин повредил ногу. ЧП произошло на высоте 3700 метров. Спуститься самостоятельно, даже с помощью других альпинистов, оказалось невозможно. Тогда туристы позвонили в МЧС.
Как рассказал заместитель начальника Северо-Осетинского ПСО МЧС России Руслан Плиев, на помощь пострадавшему выдвинулась группа спасателей из шести человек. В операции пришлось задействовать вертолет и лебедку.
Именно с ее помощью спасатель добрался до травмированного альпиниста. Всю операцию по спасению снимали на видео.
Эвакуация туриста прошла успешно. Его доставили на базу спасателей и передали сотрудникам скорой.