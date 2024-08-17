«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 5-го тура РПЛ

В субботу, 17 августа, ФК «Ростов» сыграл в пятом матче сезона 2024/2025 Российской премьер-лиги по футболу. Встреча с ФК «Оренбург» прошла на домашнем поле «желто-синих».
Желто-синие владели инициативой в первом тайме, но умудрились пропустить сразу два гола за тайм. А потом козырь из рукава достал Валерий Карпин, выпустив на поле Комличенко.
В итоге, у форварда ростовчан — дубль за две минуты, у оренбуржцев — новый Акинфеев, а у Карпина — еще одна победа. Счет на табло — 3:2 в пользу ростовчан.