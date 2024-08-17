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«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 5-го тура РПЛ

Матч пятого тура РПЛ закончился со счетом 3:2 в пользу ФК «Ростов».

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 17 августа, ФК «Ростов» сыграл в пятом матче сезона 2024/2025 Российской премьер-лиги по футболу. Встреча с ФК «Оренбург» прошла на домашнем поле «желто-синих».

Желто-синие владели инициативой в первом тайме, но умудрились пропустить сразу два гола за тайм. А потом козырь из рукава достал Валерий Карпин, выпустив на поле Комличенко.

В итоге, у форварда ростовчан — дубль за две минуты, у оренбуржцев — новый Акинфеев, а у Карпина — еще одна победа. Счет на табло — 3:2 в пользу ростовчан.