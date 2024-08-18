Грозы, град и шквал — какая погода ожидает казахстанцев 18 августа

18 августа под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, востоке, юго-востоке страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на юге — пыльная буря, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».