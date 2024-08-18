Олбани
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы, град и шквал — какая погода ожидает казахстанцев 18 августа

18 августа под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, востоке, юго-востоке страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на юге — пыльная буря, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Олбани: +20° 3 м/с 92% 752 мм рт. ст. +18°
Источник: pexels

В Атырауской области, в области Абай, на севере области Улытау, на востоке области Жетысу, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, на севере, юге Алматинской, на северо-западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.