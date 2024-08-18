Грозы, град и шквал — какая погода ожидает казахстанцев 18 августа

В Атырауской области, в области Абай, на севере области Улытау, на востоке области Жетысу, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, на севере, юге Алматинской, на северо-западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.