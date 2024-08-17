Что произошло после матча «Ростов» — «Оренбург»

Уже во время перерыва было очевидно: «желто-синим» нужно срочно менять и свой настрой, и подход к игре. Валерий Карпин отреагировал на ситуацию. Вместо Уткина на поле появился Николай Комличенко. Форвард ростовчан забил два гола за две минуты.