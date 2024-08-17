Что произошло после матча «Ростов» — «Оренбург»

В субботу, 17 августа, ФК «Ростов» сыграл в пятом матче сезона 2024/2025 Российской премьер-лиги по футболу. Встреча с ФК «Оренбург» прошла на домашнем поле «желто-синих». Матч завершился победой ростовчан. Рассказываем, как прошла встреча и что было после.
ПЕРВЫЙ ГОЛ. КТО АВТОР?
«Желто-синие» владели инициативой в первом тайме, но умудрились пропустить сразу два мяча. Так, авторы голов в первом тайме — Брайан Мансилья Джимми Марин.
У хозяев после перерыва на поле вышел Николай Комличенко, который отправил мячи в ворота соперников на 51-й и 52-й минутах. В концовке победный гол забил форвард «Ростова» Роналдо.
Также в первом тайме Роналдо не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер Богдан Москвичев, проводивший первую игру в РПЛ.
Уже во время перерыва было очевидно: «желто-синим» нужно срочно менять и свой настрой, и подход к игре. Валерий Карпин отреагировал на ситуацию. Вместо Уткина на поле появился Николай Комличенко. Форвард ростовчан забил два гола за две минуты.
В общем, «Ростов» сделал практически невозможное, завершив встречу победным счетом 3:2.
ВАЛЕРИЙ КАРПИН: «ВСЁ БЫЛО ЦЕНЗУРНО».
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, комментируя итоги, в интервью с «Матч ТВ» заявил, что испытал раздражение во время игры.
— В первом тайме проигрывали 0:2, но по игре меньше вопросов, чем по второму тайму, который выиграли 3:2. Удовлетворение только от результата.
А вот что главный тренер сказал о вратаре: «Если его вина есть, то мы ему скажем, но не здесь».
О готовности нового игрока Алексея Сутормина Карпин судить не стал.
— Будем смотреть в играх, действовал он неплохо.
При этом Валерий Карпин сказал, что в перерыве, когда его команда проигрывала, «все было цензурно».
— Ничего такого говорить не нужно было. Просто подкорректировали игру.
ЧТО В ЭТОМ СЕЗОНЕ ЖДЕТ «РОСТОВ» И «ОРЕНБУРГ».
«Ростов» с восемью очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Оренбург» с пятью располагается на девятой строчке.
В следующем туре «Оренбург» 24 августа отправится к воронежскому «Факелу», а «Ростов» днем позже в гостях сыграет с московским «Локомотивом».