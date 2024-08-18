В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока «Победа»

«В аэропорту меня и других членов делегации — советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова и бывшего мэра города Оргеев Павла Вережану — задержали на час. Нам не разъяснили никаких причин, у нас в порядке все документы, мы являемся гражданами Молдавии, которые вправе вернуться домой. Когда я сказала, что вызываю адвокатов и прессу, все сразу разошлись. Я уверена, что это произошло по политическим мотивам, поскольку нам не назвали ни одной причины для задержания», — сказала она.
Депутат отметила, что просила сотрудников пограничной полиции выдать ей бумагу, в которой разъяснялись бы их мотивы, но так ее и не получила.
«Я все еще нахожусь в аэропорту, жду полицию, чтобы зарегистрировать дело, жду адвоката, вместе с которым буду разбираться в этой ситуации, поскольку у меня есть депутатская неприкосновенность», — добавила Лозован.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока «Победа». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». США ввели санкции против руководства нового блока.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политформирований, включая партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.