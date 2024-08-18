В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока «Победа»

«В аэропорту меня и других членов делегации — советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова и бывшего мэра города Оргеев Павла Вережану — задержали на час. Нам не разъяснили никаких причин, у нас в порядке все документы, мы являемся гражданами Молдавии, которые вправе вернуться домой. Когда я сказала, что вызываю адвокатов и прессу, все сразу разошлись. Я уверена, что это произошло по политическим мотивам, поскольку нам не назвали ни одной причины для задержания», — сказала она.