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Валерий Карпин прокомментировал итоги встречи с ФК «Оренбург»

ФК «Ростов» на домашней арене 17 августа одержал победу над ФК «Оренбург».

Источник: ФК "Ростов"

В субботу, 17 августа, ФК «Ростов» сыграл в пятом матче сезона 2024/2025 Российской премьер-лиги по футболу. Встреча с ФК «Оренбург» прошла на домашнем поле «желто-синих». Матч завершился победой ростовчан. Счет — 3:2 в пользу «желто-синих».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, комментируя итоги, в интервью с «Матч ТВ» заявил, что испытал раздражение во время игры.

— В первом тайме проигрывали 0:2, но по игре меньше вопросов, чем по второму тайму, который выиграли 3:0. Удовлетворение только от результата.

А вот что главный тренер сказал о вратаре: "Если его вина есть, то мы ему скажем, но не здесь.

О состоянии Сутормина Карпин судить не стал.

— Будем смотреть в играх, действовал он неплохо.

При этом Валерий Карпин сказал, что в перерыве, когда его команда проигрывала, «все было цензурно».