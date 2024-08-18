Политика хрена и пряника: историю суздальской кухни рассказали в рецептах и легендах

Одни из самых захватывающих страниц «Тысячи лет за русским столом» посвящены оригинальным кулинарным находкам суздальцев и владимирцев, изобретательно преодолевавших скудость и дороговизну тех или иных продуктов. Оказывается, кофе можно с успехом заменять не только общеизвестным цикорием, но и рябиной. Со ссылкой на газету «Владимирские губернские ведомости» от 14 июня 1852 года авторы книги демонстрируют образец народной смекалки, нашедшей горькой ягоде остроумное применение. Оказывается, ягоды рябины содержат не только «укрепляющую горечь», но и «питательное масло настоящего кофе», и, если их правильно высушить в печи, напиток получится ничуть не менее бодрящий, зато гораздо более бюджетный: «Высушенные, оне могут лежать целый год в холстинных мешках в сухом месте без повреждения. Если нужно варить из них кофе, то надлежит поджарить как кофе, потом истолочь в иготи [ступке] и, наконец, как можно мельче смолоть в кофейной мельнице. Приготовлять их точно так же, как и кофе. От 18 до 20 ягод заменяют три золотника настоящего кофе».