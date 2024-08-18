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Сильные ливни и похолодание: какая погода ожидается в Приморье на неделе

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа, ФедералПресс. В начале следующей недели в Приморье будет дождливо. Вмести с непогодой в регион придет и похолодание.

Сейчас в Олбани: +24° 3 м/с 69% 750 мм рт. ст. +19°
Источник: Агентство «Москва»

«В первые два дня, 19 и 20 августа, Приморский край окажется под воздействием активных фронтальных разделов, практически повсеместно пройдут интенсивные дожди», — сообщили в пресс-службе Примгидромета.

В понедельник ночью температура воздуха будет в пределах +14…+21 градуса, днем до +29 градусов. Прохладнее будет на побережье: здесь температура установится в пределах +17…+23 градусов. Во вторник станет еще прохладнее на 1−5 градусов.

В ночь на среду дожди прекратятся. Однако днем подойдет активный фронт, который принесет новые интенсивные дожди.

Во Владивостоке на следующей неделе будет пасмурно, временами возможен дождь. Днем в понедельник и в ночь на вторник ожидаются сильные осадки. Ночная температура воздуха будет в пределах +17…+20 градусов, днем до +23 градусов.

Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей. По прогнозу синоптиков, осадки будут сопровождаться грозами и сильным ветром.