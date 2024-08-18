Сильные ливни и похолодание: какая погода ожидается в Приморье на неделе

«В первые два дня, 19 и 20 августа, Приморский край окажется под воздействием активных фронтальных разделов, практически повсеместно пройдут интенсивные дожди», — сообщили в пресс-службе Примгидромета.
В понедельник ночью температура воздуха будет в пределах +14…+21 градуса, днем до +29 градусов. Прохладнее будет на побережье: здесь температура установится в пределах +17…+23 градусов. Во вторник станет еще прохладнее на 1−5 градусов.
В ночь на среду дожди прекратятся. Однако днем подойдет активный фронт, который принесет новые интенсивные дожди.
Во Владивостоке на следующей неделе будет пасмурно, временами возможен дождь. Днем в понедельник и в ночь на вторник ожидаются сильные осадки. Ночная температура воздуха будет в пределах +17…+20 градусов, днем до +23 градусов.
Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей. По прогнозу синоптиков, осадки будут сопровождаться грозами и сильным ветром.