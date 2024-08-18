Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

«Согласно статье 260.1 УК РФ, за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов предусмотрены различные виды наказания: от обязательных работ до штрафа в размере до одного миллиона рублей или даже лишения свободы на срок до четырех лет», — предупредил он.
С 2023 года в Российской Федерации вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся охраны редких и исчезающих видов грибов, уточняет юрист. Так, теперь в список был включен гриб рядовка мацутакэ.
«Следует помнить о региональных особенностях правил сбора грибов. Например, в некоторых областях России установлены ограничения на размер собираемых грибов. Так, в Челябинской области запрещено собирать лисички с диаметром шляпки менее 1,5 сантиметров, а грузди — менее 2,5 сантиметров», — рассказал Русяев.
Кроме того, относительно сбора грибов, отмечает юрист, закон не устанавливает конкретных требований к тому, следует ли грибы срезать или их можно выдергивать. Русяев рекомендует придерживаться трех правил по сбору — брать только знакомые грибы, не повреждать те, которые не планируются к сбору, в том числе ядовитые, а также воздержаться от сбора необычных и редких грибов.