Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Кроме того, относительно сбора грибов, отмечает юрист, закон не устанавливает конкретных требований к тому, следует ли грибы срезать или их можно выдергивать. Русяев рекомендует придерживаться трех правил по сбору — брать только знакомые грибы, не повреждать те, которые не планируются к сбору, в том числе ядовитые, а также воздержаться от сбора необычных и редких грибов.